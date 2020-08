Le chef du Bloc Québécois rencontre la mairesse de Rivière-du-Loup

Yves François Blanchet, chef du Bloc Québécois, était de passage à Rivière-du-Loup dans l’avant-midi du 17 aout pour rencontrer la mairesse Sylvie Vignet. Une discussion qui aura permis à M. Blanchet de présenter un document d’orientation pour appuyer les régions et les municipalités à la suite de la pandémie.

Lors d’un récent passage en sol louperivois, le chef du Bloc Québécois avait annulé sa rencontre avec la mairesse de Rivière-du-Loup afin de parler d’un autre sujet avec les représentants des médias, soit la demande de la démission du chef du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau.

Cette fois était donc la bonne pour Sylvie Vignet et Yves François Blanchet. «On va exprimer un certain nombre de revendications pour relancer l’économie des régions et des municipalités», a mentionné M. Blanchet. Après quelques ajustements suite à la tournée estivale du chef du Bloc Québécois dans l’Est du Québec, cette plateforme sera présentée officiellement en septembre.

«Nous allons discuter de ce qu’on veut développer à Rivière-du-Loup. Le fait de rencontrer les élus dans leur municipalité, c’est important», a soutenu Mme Vignet.