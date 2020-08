Le gout de l’été!

Certaines personnes choisissent de cultiver elles-mêmes des légumes et petits fruits dans leur jardin. D’autres profitent des marchés publics pour se procurer des produits frais, provenant de producteurs de notre région. Ces rendez-vous du samedi ou du dimanche, selon l’endroit, ont un point en commun, soit de nous permettre de gouter l’été, ses saveurs d’ici.

Info Dimanche s’est rendu le 9 aout dernier au Marché Gourmand Desjardins du Témiscouata à Dégelis. «C’est notre quatrième dimanche, les gens avaient hâtes. Les maraîchers sont arrivés la semaine dernière, ce fut la fête», a mentionné Louise Desrosiers, agente de développement de la Corporation de développement économique de la région de Ville Dégelis (CDERVD) qui organise ce marché public tous les dimanches de 10 h à 14 h jusqu’au 20 septembre prochain.

Situé devant le Centre infotouriste sur l’avenue de l’Accueil, le Marché Gourmand Desjardins du Témiscouata accueillait dimanche dernier 11 producteurs dont 9 de la MRC de Témiscouata. On y notait des petits fruits, des légumes, des produits de l’érable, des viandes (bœuf et porc), des œufs, du miel, des boissons alcoolisées réalisées avec de l’eau d’érable ou du miel, de l’ail transformé, autant d’articles originaux qui nous permettent de gouter ou redécouvrir des saveurs.

«L’achalandage se compare aux années antérieures. Il y a plus de gens du Témiscouata, moins de personnes du Nouveau-Brunswick», a noté Mme Desrosiers. Bien sûr, les déplacements entre les deux provinces étant limités en raison de la pandémie COVID-19 expliquent la diminution de fréquentation de nos voisins néo-brunswickois. On voit aussi moins de touristes, le Centre infotouriste situé juste à côté du site étant fermé depuis le début de l’été. Le dimanche 2 aout, le décompte final indiquait 395 visiteurs au Marché Gourmand. Sept jours plus tard, par une belle journée ensoleillée, on faisait à nouveau la file pour accéder aux différents kiosques.

SATISFACTION

Marcelle Raymond y a fait une visite pour voir les nouveautés, les légumes frais et les œuvres des artisans, en l’occurrence des membres de l’Association des Arts du Témiscouata qui sont également présents, à tour de rôle, pour présenter certaines de leurs réalisations. «C’est une belle activité et c’est bien organisé», a-t-elle souligné.

Élodie Brousseau et Simon-Pier Veilleux sont des clients réguliers. «On vient à toutes les semaines pour acheter des produits locaux et encourager nos commerçants. C’est toujours agréable, les gens sont super sympathiques», a commenté Mme Brousseau.

De l’autre côté des kiosques, les producteurs ont une belle occasion de montrer le fruit de leur travail et de rencontrer des clients pour leur expliquer en personne la qualité et les particularités de leurs produits. Cécile Turcotte et Mario Côté de la Ferme Côté et Turcotte enr. de Saint-Jean-de-la-Lande proposaient aux visiteurs de la viande de bœuf congelée, de délicieuses tartes et du caramel à l’érable, entre autres.

«Il fait beau, nous avons beaucoup de travail», a lancé Mme Turcotte. «Le contact avec les gens, c’est intéressant. Nous sommes bien heureux de pouvoir être ici pour proposer nos produits», a indiqué M. Côté.

Rappelons finalement que la Ville de Dégelis a obtenu une première place ex-aequo dans la catégorie Municipalité ou Organisme du prix Inspiration 2019 pour son projet de Marché Gourmand. Le prix Inspiration est organisé par la Fédération des Villages-relais du Québec (FVRQ) en collaboration avec le ministère des Transports.

Dégelis fait partie de la quarantaine de municipalités composant le réseau des Villages-relais qui propose des lieux d’arrêt et de repos agréables et sécuritaires offrant une diversité de services, où attraits touristiques, culturels et naturels pour agrémenter le séjour.