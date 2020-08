Visibilité des numéros civiques : un outil primordial en cas d’urgence

Lors d’une intervention d’urgence, chaque seconde compte. Les cadets de la Sûreté du Québec des centres de services des MRC de Rivière-du-Loup et de Kamouraska ont mis sur pied un projet afin de sensibiliser la population à l’importance de la visibilité des numéros civiques partout sur le territoire.

Cette simple attention permet de réduire significativement le délai d’intervention, soulignent Audrey-Ann Cyr et Rébéka Cormier, cadettes de la SQ. Elles invitent les citoyens de la région à s’assurer que le numéro civique de leur résidence soit bien visible afin d’aider les intervenants à trouver facilement le lieu d’une urgence. «Pendant qu’on cherche une adresse, nous ne sommes pas en train d’intervenir. Ça fait une différence énorme pour tous les intervenants parce que lors d’une urgence, chaque minute compte», souligne le sergent Dave Ouellet de la Sûreté du Québec.

Quelques critères doivent être respectés afin de donner un coup de main aux pompiers, policiers ou paramédics lors d’un évènement qui nécessiterait une intervention à votre domicile. Le numéro civique doit être facilement visible de la voie publique de jour et de nuit, avec un système d’éclairage ou réfléchissant. Il doit aussi être entretenue lors d’intempéries et visible dans les deux directions de la circulation. Si la résidence est située à plus de 30 mètres de la route, il est préférable d’afficher le numéro civique en bordure de la voie de circulation. Les cadettes de la Sûreté du Québec suggèrent notamment de l’installer sur un élément permanent de la résidence comme la façade de la maison, une boite aux lettres (des deux côtés), une clôture ou encore un support permanent au bord de la route.

L’uniformisation de l’affichage des numéros civiques peut être envisagée comme solution par les municipalités.