Un jam au profit de la Maison de la Famille du Grand-Portage

Papa Noël Sow invite la population à participer à un piquenique et un jam musical organisé entre 11 h et 16 h le samedi 15 aout au parc Blais à Rivière-du-Loup. L’argent amassé lors de la vente de hotdogs sera remis à la Maison de la Famille du Grand-Portage.

Les hotdogs seront préparés et servis par des bénévoles qui porteront le masque et des gants afin de respecter les consignes de la santé publique. Les participants sont invités à apporter leurs chaises ou leurs couvertures de piquenique et à respecter la distanciation sociale. Le jam musical débutera dès 14 h.

«La Maison de la Famille du Grand-Portage, c’est un organisme qui aide toute la communauté, dans n’importe quelle situation. On ne peut pas s’en passer. Cet organisme est là pour tous les moments de la vie et on doit le prendre à cœur […] France Rousseau est devenue comme une mère, une grande sœur pour moi. C’est une place pour aller se ressourcer, donner, comprendre, faire des rencontres. Sans la famille, on n’est rien. C’est une valeur qui me rejoint partout dans mes activités», explique l’organisateur de cet évènement, Papa Noël Sow. Il était important pour lui de tendre la main spontanément à sa communauté, de faire preuve de solidarité et de s’impliquer pour soutenir cet organisme.

Cette année marquera le 3e jam organisé au profit de la Maison de la Famille du Grand Portage. Cet évènement présenté à l’extérieur permettra aux participants de sortir de leur cocon, de se changer les idées et de socialiser tout en respectant les normes en vigueur de la santé publique.

Le jam est organisé en collaboration avec la Maison de la Famille du Grand-Portage avec l'aide de la Ville de Rivière-du-Loup, du Marché Richelieu et de Boucherie Bégin.