Inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Kamouraska

La MRC de Kamouraska annonce procéder à l’inventaire du patrimoine bâti dans l’ensemble des municipalités de son territoire de début août à octobre 2020.

À la suite d’un appel d’offres, ce mandat est confié à la firme de consultants en patrimoine culturel Bergeron Gagnon inc. La MRC de Kamouraska informe donc sa population que le personnel de Bergeron Gagnon inc., dûment identifié à cette fin, est autorisé durant cette période à circuler sur le territoire pour photographier et colliger toutes les données nécessaires sur les bâtiments sélectionnés.

En tout, plus de 1100 bâtiments seront inventoriés à cette occasion. Il s’agit majoritairement d’édifices résidentiels, institutionnels et religieux, ainsi que quelques bâtiments à usage commercial ou mixte.

Dans le cadre de ce mandat, certains de ces bâtiments patrimoniaux seront inventoriés pour la première fois. D’autres ont déjà fait l’objet d’une fiche d’inventaire il y a plusieurs années, qui sera mise à jour et informatisée.

À l’issue du mandat, Bergeron Gagnon inc. produira un rapport synthèse d’analyse présentant les résultats de l’inventaire et les caractéristiques du patrimoine régional. La MRC de Kamouraska disposera donc, d’ici le printemps 2021, d’un portrait complet du patrimoine bâti régional, qui constitue une des richesses du territoire.

Cet inventaire est réalisé en partenariat avec le Ministère de la Culture et des Communications du Québec, dans le cadre de l'Entente de développement culturel.

Pour toute question concernant cet inventaire, les Kamouraskois.es peuvent contacter Madame Jeanne Maguire, agente culturelle à la MRC de Kamouraska : 418 492-1660, poste 242 ou par courriel au [email protected]