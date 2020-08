Réseau cellulaire : interruptions de service dans l’est du Canada

Une panne importante des réseaux cellulaires a touché une bonne partie de la province et même de l’est du Canada, ce jeudi 6 aout en début d’après-midi. Le KRTB n’y a pas échappé, alors que les clients de Bell, Telus, Virgin Mobile, Koodo et Rogers, entre autres, ont tour à tour noté des problèmes.

Le bris de service serait survenu vers 12 h 40 pour se résorber près de 40 minutes plus tard. Rapidement, Bell et Telus ont confirmé qu’une problématique était survenue.

«Nous sommes au courant qu’un problème de services sans fil touche plusieurs fournisseurs dans l’est du Canada. Notre équipe enquête déjà et les services seront rétablis le plus rapidement possible. Merci», a indiqué un responsable des médias sociaux de Telus sur Twitter.

Vers 13 h 20, une représentante de Bell a aussi fait savoir que l’entreprise de télécommunication allait effectuer une enquête.

«Des clients de certaines régions de l'est de l'Ontario et du Québec ont subi de brèves interruptions de service plus tôt aujourd'hui, a mentionné Vanessa Damha, gestionnaire principale, relations médias, chez Bell. Le service a maintenant été rétabli. Notre équipe continue d'enquêter sur la cause.»

Le bris de service n’a pas manqué d’attirer l’attention sur l’heure du midi, alors que des milliers d'internautes ont réagi.