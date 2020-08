Locavore du Bas-Saint-Laurent : inscriptions débutées pour le Défi 100 % local

Avec le fort l’engouement des Québécois pour l’alimentation locale et responsable, le Défi 100 % local est de retour dans la région pour une 6e édition qui aura lieu du 1er au 30 septembre prochains. Tous les Québécois sont invités à s’y inscrire pour se mettre au défi d’accroître, pendant un mois, le nombre de produits locaux dans leur assiette.

Ainsi, le Défi 100 % local est l’occasion toute désignée pour stimuler l’économie régionale, favoriser l’autonomie alimentaire et soutenir concrètement les producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent.

« Cette année, les participants choisiront un ou des objectifs à atteindre, comme par exemple visiter un nouveau marché public ou découvrir des vins du Québec. Le Défi 100 % local, c’est s’approvisionner le plus près possible de chez soi, à commencer par les aliments qui poussent dans le jardin, puis les producteurs de la communauté et de la région et, finalement, les produits du Québec. Tout le monde peut y participer! », explique Camille Tremblay Lalancette, coordonnatrice interrégionale du Défi 100 % local.

En plus de prendre plaisir à manger local, les participants auront la chance de découvrir de nouveaux lieux pour s’approvisionner dans leur région et d’apprendre à cuisiner les différents produits de saison.

Autre innovation cette année : un tout nouveau site Web qui regorge de trucs et d’astuces afin d’accompagner les participants dans la réussite de leur défi. Du contenu propre à chaque région du Québec sera également offert pour permettre aux locavores de découvrir leur identité culinaire. Pour connaître les recettes régionales, il est possible de visiter le defijemangelocal.ca/régions .

Le Défi est ouvert à tous. Les personnes intéressées à participer doivent s’inscrire avant le 31 août sur le site Web de l’événement : defijemangelocal.ca .