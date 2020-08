Une travailleuse de rang pour soutenir les agriculteurs du KRTB

Le Centre de prévention suicide du KRTB annonce l’octroi d’une somme s’élevant à plus de 75 000 $ à l’organisme Au cœur des familles agricoles (ACFA). L’objectif de ce geste est d’assurer une proximité de services en matière de prévention du suicide auprès des agriculteurs et agricultrices au KRTB.

L’équipe du CPS du KRTB a travaillé fort, pendant plus d’un an, pour obtenir ces sommes d’argent. Concrètement, l’aide financière a été accordée par iA Groupe financier, Bell Cause pour la cause, Centraide Bas-Saint-Laurent, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, ainsi que par le Défi Everest de Rivière-du-Loup.

«Nous désirions embaucher une personne comme travailleur de rang. C’est après plusieurs rencontres et discussions avec les responsables de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent et l’ACFA que nous avons accepté de nous associer avec ces organismes. Il nous apparaissait logique de travailler de concert pour le mieux-être des personnes du monde agricole et pour fournir un encadrement spécifique au travail de rang», a partagé Hélène Lévesque, coordonnatrice du CPS du KRTB.

Les sommes versées par l’organisme serviront au salaire, ainsi qu’à couvrir les frais attribués pour le poste du secteur Ouest à l’ACFA. «Nous tenons à souligner que notre collaboration ne se limitera pas seulement à une question financière. Nous nous assurerons de maintenir des liens étroits avec Nathalie Roy, présidente du conseil d’administration, en matière de prévention du suicide», a ajouté Mme Lévesque.

Le Centre de prévention suicide du KRTB s’ajoute ainsi aux partenaires financiers de l’ACFA. Récemment, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, avait aussi annoncé un soutien financier récurrent de 400 000$ à l’organisme.