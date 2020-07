Parcs Canada et Pêches et Océans Canada s'unissent pour la protection du béluga

Alors que la navigation de plaisance bat son plein en cette semaine des vacances de la construction, Parcs Canada et Pêches et Océans Canada s’unissent pour patrouiller les eaux du Saint-Laurent et du Saguenay.

Ces patrouilles s’inscrivent dans le cadre de la campagne de sensibilisation «Prenez-en soin, gardez vos distances» visant à informer les plaisanciers et kayakistes aux règles de navigation à adopter en présence de bélugas, une population en voie de disparition. Les patrouilles ont débuté le 23 juillet et se poursuivront jusqu’au 2 août.

Peu importe votre type d’embarcation, votre présence peut déranger les bélugas et modifier leur comportement (ex. : interrompre l’alimentation, le repos ou même nuire à la naissance et l'allaitement des petits). L'accumulation des dérangements peut avoir un impact sur la santé et la reproduction des bélugas ainsi que sur la survie des jeunes. Les bélugas ont besoin d’espace et de tranquillité : en leur présence, maintenez un cap et éloignez-vous à une distance d’au moins 400 mètres.

NOUVELLE FORMATION

Les plaisanciers et kayakistes peuvent désormais suivre la toute nouvelle formation en ligne «Naviguer dans l’habitat des baleines». Rapide à compléter, gratuite et bilingue, cette formation permet d’acquérir des connaissances sur les baleines et sur les règlements en vigueur pour les protéger dans les eaux du Saint-Laurent et du Saguenay.

Cette formation a été développée par le Réseau d’observation des mammifères marins et le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins en partenariat avec Parcs Canada et Pêches et Océans Canada.