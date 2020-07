Une eau de baignade de bonne qualité dans les lacs de la région

Les vacances et les conditions météorologiques favorables incitent de nombreuses familles à profiter des lacs et des plages de la région. Selon les données disponibles grâce au programme Environnement-Plage du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, l'eau de baignade des lacs du KRTB est de bonne, sinon d'excellente qualité.

Trois plages de la région ont obtenu une cote de qualité bactériologique des eaux de baignade «excellente». Il s'agit de la plage municipale de Packington au lac Jerry (prélèvement du 8 juillet), de la plage municipale de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup au lac de la Grande Fourche (prélèvement du 15 juillet) et de la plage municipale du quartier Notre-Dame-du-Lac à Témiscouata-sur-le-Lac, aux abords du lac Témiscouata (prélèvement du 13 juillet).

À la plage municipale de Dégelis le résultat obtenu lors du dernier prélèvement réalisé le 8 juillet est une eau bonne pour la baignade. Le résultat est le même pour la page municipale du quartier Cabano de Témiscouata-sur-le-Lac (prélèvement du 13 juillet). Les données concernant la plage municipale de Pohénégamook ne sont pas encore disponibles pour le moment.

Les cotes de classification bactériologique des eaux de baignade affichent des lettres de A à D, le A signifiant une qualité bactériologique excellente, la cote B, bonne, la cote C, passable et la cote D, polluée, en fonction de la concentration en E. coli par 100 mL pour les plages en milieu d’eau douce. La campagne d’échantillonnage de l’eau se déroule de la mi-juin à la fin aout. En tout temps, l’eau de baignade ne doit pas être bue.