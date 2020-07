Bernard Généreux intervient auprès du ministre du Développement social 

Le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, dénonce le fait que les bureaux de Service Canada soient rouverts au public, seulement dans les grands centres.

Alors que les rendez-vous en personne dans les différents édifices publics reprennent graduellement, c’est au tour des Centres Service Canada (CSC) de rouvrir leurs portes au Québec. Toutefois, plusieurs bureaux en régions ne font pas partie de la première phase de réouverture. Le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup a dénoncé cette iniquité évidente en écrivant au ministre de la Famille, des Enfants, et du Développement social Ahmed Hussen.

M. Généreux a exprimé sa position face à la situation et a demandé à ce que les bureaux de Service Canada de Montmagny, de La Pocatière et de Rivière-du-Loup soient inclus dans la deuxième phase de réouverture et qu’il espère que cela soit annoncé dans les plus brefs délais.

«Depuis la mi-mars, les citoyens sont privés des services en personne. On comprend les circonstances mais pourquoi ne pas rouvrir les bureaux en région dès maintenant? D’autant plus que nous sommes dans une région parmi les moins touchées actuellement par la COVID-19 et où la distance à parcourir entre les points de service rouverts est plus grande. Qu’en est-il pour les personnes qui n’ont pas d’ordinateur et notamment les personnes âgées dans le cas des prestations de Sécurité de la vieillesse?», déclare M. Généreux.

Pour le député, c’est une autre preuve que le gouvernement libéral ne prend pas en compte les régions rurales, ajoutant qu’il est aussi inacceptable que les citoyens ayant besoin de services doivent faire plus de 100 km pour se rendre à un bureau de Service Canada. «On ne peut pas obliger les citoyens à se rendre à Rimouski ou à Lévis pour avoir un service», ajoute le député.

