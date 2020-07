Jeux du Québec : à la recherche des participants de 1971

En août 1971 se déroulait à Rivière-du-Loup la toute première Finale des Jeux du Québec. Cet événement exceptionnel, qui a marqué l’histoire de la ville et du sport au Québec, a su rassembler la population régionale autour de la fierté que représente l’accueil d’une compétition de grande envergure.

Bien que la 56e Finale des Jeux du Québec prévue en 2021 soit reportée à l’hiver 2022 en raison de la pandémie de la COVID-19, le 50e anniversaire de la première Finale sera tout de même souligné l’an prochain.

Le Comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec — Rivière-du-Loup 2022 se lance donc à la recherche des athlètes et des bénévoles ayant participé à cette légendaire première Finale aux côtés du bienheureux Piloup.

Les témoins de ce premier rendez-vous sportif sont invités à se manifester par courriel à [email protected] Leur message doit inclure leur numéro de téléphone et adresse courriel, ainsi que le poste qu’ils ont occupé au sein de la Finale de 1971 (athlète, bénévole, membre de l’organisation, etc.). Ces «anciens», qui ont participé à l’écriture d’une importante page d’histoire, seront contactés plus tard cette année.

La population est également invitée à partager l’information auprès des personnes susceptibles d’être concernées ou à nous transmettre directement leurs coordonnées.