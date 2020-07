La Coop de solidarité Santé Saint-Hubert reçoit de l’aide du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire du gouvernement du Canada

La Coop de solidarité Santé Saint-Hubert a reçu confirmation le 15 juillet qu’elle recevrait 58 874,17 $ pour faire la promotion des échanges de services de santé de proximité. Cette aide financière reçue dans le cadre du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire de gouvernement du Canada par la Croix-Rouge permettra d’apporter du soutien direct aux personnes les plus vulnérables durement éprouvées par la pandémie de la COVID-19.

Le projet propose deux volets importants qui permettront de briser l’isolement vécu depuis plusieurs mois en raison de la COVID-19 en organisant des activités pour promouvoir les échanges de services entre les générations. Le premier volet permettra d’informer, de vulgariser, de démystifier, d’outiller et de responsabiliser la population. Le second volet apportera une aide directe aux plus vulnérables qui vivent des difficultés économiques, familiales, psychologiques et physiques à domicile ou à la clinique. Les activités de ce projet s’étendront jusqu’en novembre 2020.

Pour réaliser ce mandat, la Coop de solidarité Santé Saint-Hubert a fait appel à une ressource technicienne en relation d’aide, Manon Saint-Pierre, qui assumera la coordination des activités de ce projet et les consultations, suivis en relation d’aide pour les citoyens qui en feront la demande ou qui seront référés par des professionnels de la santé. La coopérative est également à la recherche d’une infirmière clinicienne à temps plein. Cette seconde ressource aura comme tâche de soutenir les soins physiques à la clinique et à domicile. Les membres de la coopérative ou toutes les personnes qui désirent plus d’information ou recevoir de l’aide gratuitement peuvent s’adresser directement à la coopérative par téléphone en composant le (418) 497-3903 poste 0.

Ce projet s’inscrit dans la planification stratégique 2019-2022 de la coopérative visant à développer des activités en gériatrie sociale, bien que l’aide de ce projet soit également offerte à toute la population du territoire desservi par la coopérative et qui éprouve des difficultés en raison de la COVID-19.

La Coop de solidarité Santé Saint-Hubert a pour mission d’assurer des services de proximité en santé pour ses membres, mais également pour la population de son territoire. Elle compte à ce jour un total de 731 membres dont 360 sont des membres-utilisateurs.