Une programmation estivale bien remplie à Rivière-du-Loup 

Le Service loisirs, culture et communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup lance la programmation estivale 2020, mettant l’accent sur les sorties familiales et la redécouverte de la ville tout en respectant les mesures sanitaires.

Le populaire cinéma en plein air revient en force cette année au parc Cartier, à Saint-Ludger et au parc Blais avec des films jeunesse divertissants! Les citoyens sont invités à planifier leurs sorties puisqu’un maximum de 50 personnes par activité est permis afin de respecter les limites extérieures prescrites et la tenue d’un registre. Les réservations doivent se faire à partir du portail Mes loisirs en ligne, un moyen rapide et efficace, qui permettra à chacun de profiter de l’été en toute quiétude.

Au parc Blais, il sera possible de s’adonner au yoga tous les lundis de 18 h à 18 h 45 et à la Zumba tous les jeudis de 19 h à 20 h. Les sessions sont gratuites! Pour en profiter, il importe d’amener son tapis et sa gourde d’eau.

La Ville invite la population au tout nouveau Parcours fantôme, proposé en version numérique. Alors qu’un mystère plane sur le Vieux Rivière-du-Loup, en famille ou entre amis, partez à la découverte des secrets bien gardés des fantômes d’une autre époque au Manoir Fraser. Comme l’heure est aux expériences numériques et aux parcours autonomes, le tour de la Pointe revisité permettra à tous d’admirer les villas d’antan en écoutant une nouvelle version des légendes de la rivière du Loup.

Il sera également possible d’en apprendre davantage sur l’histoire des gens d’ici et d’ailleurs qui ont vécu sur la rue Lafontaine au fil des siècles, en téléchargeant les balados Vies de quartier, agrémentés de la musique des compositeurs d’ici. Le samedi 8 août, le centre-ville se transformera en 5 à 7 musical où les chansonniers locaux seront à l’honneur.

Parmi les autres activités, notons l’exposition permanente Visages et paysages au Musée du Bas-Saint-Laurent, présentant une panoplie de points de vue sur la région et ses gens à l’époque du noir et blanc. Les amateurs d’art contemporain seront également comblés. Les artistes de Voir à l’Est présentent des œuvres inédites et déploient leurs réalisations au Manoir Fraser.

La programmation complète est disponible au VilleRDL.ca à partir de la page d’accueil.