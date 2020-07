Congestion sur la route 132 à Notre-Dame-des-Neiges

Signe que les vacances de la construction sont bel et bien commencées, la circulation est au ralenti dans le secteur de la jonction de l'autoroute 20 et de la route 132 à Notre-Dame-des-Neiges, près de Trois-Pistoles en ce 18 juillet. Nombreux sont les vacanciers qui ont pris la route en direction de l'Est du Québec ce weekend.

Vers 15 h, les véhicules faisaient la file pare-chocs à pare-chocs à partir de 1,5 kilomètre avant la sortie de l'autoroute 20 en direction est. À chaque année lors du début des vacances de la construction, l'augmentation du nombre de véhicule en direction est cause des bouchons de circulation près de la Fromagerie des Basques, et ce malgré l'installation de feux de circulation dans ce secteur par le ministère des Transports en 2019. Les files d'attente se forment près du passage pour les piétons sur la route 132.

Près de 12 000 véhicules y circulent à chaque jour lors de la période la plus achalandée de l'été. L'an dernier, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, avait fait une sortie publique, jugeant la situation «inacceptable» et il avait aussi appelé à un consensus régional afin de trouver des solutions.

À noter que le prolongement de l'autoroute 20 de Notre-Dame-des-Neiges à Rimouski n'a toujours pas été réinscrit au Programme québécois des infrastructures, malgré un engagement du premier ministre François Legault à ce sujet d'ici la fin de son mandat. Il a d'ailleurs réitéré cette promesse lors de son passage à Rivière-du-Loup le 15 juillet dernier.