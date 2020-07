François Legault à Rivière-du-Loup

De passage en sol louperivois le 15 juillet dans le cadre d'une tournée des régions débutée il y a deux semaines, le premier ministre du Québec François Legault mentionné avoir «senti un fort appui au projet de loi 61» de la part des élus régionaux. Ces derniers jugent que les délais imposés par les évaluations du ministère de l'Environnement sont trop longs avant qu'un projet puisse se réaliser.

De nombreux autres sujets ont été abordés lors des rencontres tenues à Rivière-du-Loup avec la présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, et avec les acteurs politiques du Bas-Saint-Laurent. L'abolition des horaires de faction pour les paramédics, l'ajout de l'autoroute 20 au Plan québécois des infrastructures (PQI), le développement du tourisme dans la région et l'accès à des services de télécommunications (téléphonie cellulaire et Internet haute vitesse) de qualité ont notamment fait partie des discussions.

Davantage de détails suivront...