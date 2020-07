Cueillir et savourer le Bas-Saint-Laurent

La saison d’autocueillette est officiellement lancée. La Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent, la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation invitent les gens à visiter les différentes entreprises d’autocueillette du Bas-Saint-Laurent pour y cueillir fruits et légumes.

Une liste et une carte des entreprises d’autocueillette bas-laurentiennes ont été créées afin de faciliter l’accès à leurs informations. Pour se renseigner sur des escapades gourmandes, tout se trouve sur ce lien Internet : http://tcbbsl.org/autocueillette-bsl/.

Il faut profiter de la saison estivale pour se délier les jambes en visitant la magnifique région. En famille ou entre amis, l’autocueillette permet de profiter du plein air, de rencontrer des gens de passion et de découvrir les magnifiques milieux agricoles et évidemment de rapporter à la maison des victuailles toutes fraiches à cuisiner et savourer.

«L’autocueillette c’est avoir les mains directement dans la terre, au milieu de magnifiques paysages. C’est une expérience inspirante, amusante et éducative. C’est comprendre un peu plus le monde agricole et rencontrer des gens fiers et passionnés. Et évidemment ça favorise l’achat local et les circuits courts. Le plaisir de cueillir et de savourer ces fruits et légumes est donc immense !», mentionne Catherine Côté chargée de projet en agrotourisme à la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent.

Pour courir la chance de gagner le nouveau livre de Julie Aubé Mangez Local, Recettes et techniques de conservation pour suivre le rythme des saisons, il faut participer au concours qui se déroule sur la page Facebook de la Table de concertation bioalimentaire au : https://bit.ly/FBautocueilletteBSL.