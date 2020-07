Saveurs et gourmandises du Bas-Saint-Laurent

L'association Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent a présenté dernièrement sa brochure Saveurs et Gourmandises 2020 qui regroupe 136 entreprises bioalimentaires bas-laurentiennes.

Les entreprises présentées dans la brochure Saveurs et Gourmandises font preuve d'un savoir-faire unique et offrent des produits de grande qualité. Cette brochure se veut une incursion dans l'univers gustatif de la région qui regorge de produits bioalimentaires où la tradition s'allie à l'originalité.

Ce guide permet de découvrir des artisans producteurs et transformateurs où il est possible d'acheter des produits ou de visiter l'entreprise, des restaurateurs qui mettent en valeur les produits de la région dans leur menu, ou encore des artisans qui n'effectuent pas de vente dans leur établissements mais dont la liste de points de vente est indiquée à l'intérieur du pamphlet.

Cette année, la brochure Saveurs et Gourmandises est disponible dans les kiosques d'information touristique du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Elle sera également distribuée dans plusieurs foyers du Bas-Saint-Laurent via le Publisac ainsi que dans la région de Québec.

En raison de la pandémie de COVID-19, les informations diffusées dans cette brochure pourraient changer sans préavis. Il est conseillé de communiquer avec l'entreprise afin de valider les heures d'ouverture ainsi que les mesures particulières à respecter.