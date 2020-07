Tournée du ministre Lamontagne dans la région du Bas-Saint-Laurent

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, a effectué une tournée dans la région du Bas-Saint-Laurent pour y rencontrer des producteurs leaders du monde agricole, au cours de la dernière semaine.

En deux jours, M. Lamontagne a multiplié les rencontres avec des agriculteurs et agricultrices sur le territoire, avec divers entrepreneurs locaux ainsi qu'avec plusieurs groupes engagés dans le rayonnement et dans le développement de la région.

Le ministre a notamment abordé les effets de la pandémie de COVID-19, le rôle qu'occupent les producteurs bas-laurentiens dans le contexte actuel et la prise de conscience du rôle de chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement alimentaire au Québec. Il est à noter que tout s'est déroulé dans le respect des recommandations sanitaires émises par la santé publique.

Les enjeux régionaux importants ont été abordés. La revalorisation des terres en friche, le défi de relève pour plusieurs entreprises de la région et les conséquences, pour une quatrième année consécutive, de la sécheresse dans la région sont quelques-uns des sujets qui ont occupé les discussions.

Par ailleurs, en compagnie de la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, le ministre Lamontagne a rencontré des producteurs agricoles qui ont contribué à lutter contre le feu de tourbière de Rivière-Ouelle plus tôt cet été. Ils ont souligné la grande solidarité dont ils ont fait preuve.

Le ministre a également profité de son passage pour annoncer, au nom du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Dr Lionel Carmant, une aide financière récurrente de 400 000 $ octroyée à l'organisme Au cœur des familles agricoles, qui vient en aide aux agriculteurs aux prises avec des problèmes de santé mentale. Cet investissement est primordial afin de pérenniser l'aide offerte tout reconnaissant le caractère unique de l'organisme ainsi que les besoins dans le secteur agricole.

« Je suis heureux d'avoir effectué cette tournée malgré le contexte sanitaire des derniers mois. Je trouve une grande partie de mon énergie dans la découverte des passions et de la créativité nos agriculteurs et agricultrices partout sur le territoire. Mon objectif est d'être branché à leurs préoccupations et d'être le plus aidant lorsque vient le temps de les accompagner. Je suis heureux de constater que le Bas-Saint-Laurent regorge d'entrepreneurs novateurs et proactifs», a déclaré André Lamontagne.

«Chaque région porte ses propres couleurs et évolue selon des réalités et des enjeux bien spécifiques. Le Bas-Saint-Laurent, plus particulièrement, puise sa force économique notamment dans l'agriculture ainsi que dans la pêche et l'aquaculture commerciales. Le gouvernement du Québec est bien au fait des besoins des entrepreneurs régionaux actifs dans ces domaines, durement affectés par la pandémie de COVID-19. Nous souhaitons travailler avec eux en leur apportant tout le soutien nécessaire à la reprise de leurs activités», a ajouté Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Chaudière-Appalaches et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.