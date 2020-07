Le Camping plage Pohénégamook prêt à accueillir les visiteurs

Les infrastructures du Camping plage Pohénégamook sont désormais opérationnelles et le personnel est prêt à accueillir les vacanciers. L’ouverture graduelle des installations a débuté le 3 juillet dernier.

«Tout en recevant nos premiers visiteurs, notre équipe a continué à travailler sans relâche afin de finaliser l’aménagement du site et la préparation des équipements pour les activités récréatives. Tout ça en veillant à appliquer les mesures sanitaires prescrites par les autorités afin d’offrir un environnement sécuritaire pour la santé de nos clients et de notre personnel», souligne le directeur de Camping plage Pohénégamook, Patrick Noël. Ce dernier souligne que l’organisme sentait une pression grandissante de la part du public pour que ses installations, dont le jeu gonflable aquatique géant, soient accessibles cet été.

L’opération relevait du défi puisque qu’en plus des incertitudes planant sur l’industrie touristique en raison de la pandémie, l’organisme reprenait en charge les opérations avoir confié l’exploitation du camping et de la plage à un partenaire privé pendant deux ans. Depuis le 10 juillet, les visiteurs ont accès à l’ensemble des activités récréatives et à plus d’une soixantaine d’emplacements de camping situés à quelques pas de la plage du lac Pohénégamook. Pour connaitre l’ensemble des services et des activités offerts, la population est invitée à consulter le nouveau site web www.campingplagepohenegamook.com. Des activités telles que des excursions en kayak, en canot ou en planche à pagaie peuvent aussi être pratiquées à partir du Camping plage Pohénégamook.