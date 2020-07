Bilan de mi-saison 2020 en assurance récolte au Bas-Saint-Laurent

La Financière agricole du Québec présente le bilan de mi-saison en assurance récolte pour la région du Bas-Saint-Laurent. Ce bilan décrit les conditions climatiques et leurs effets sur les cultures produites dans cette région.

Le bilan fait également le point sur la survie à l'hiver des plantes pérennes, des abeilles, de l'ensemencement et du développement des cultures annuelles, ainsi que sur le déroulement des premières récoltes.

Faits marquants en date du 7 juillet

• Saison caractérisée par un important déficit hydrique affectant la plupart des productions

• Conditions climatiques hivernales relativement favorables à la survie des plantes pérennes, sauf dans le secteur entourant les stations de La Pocatière et de Kamouraska où le gel hivernal a détruit une partie des prairies. Principale cause de cette mortalité : la formation rapide de glace au début de l'hiver

• Bons rendements de sirop d'érable obtenus pour la majorité des acériculteurs malgré un départ lent et tardif de la récolte

• Mortalité des abeilles due au varroa et aux températures fraîches du printemps

• Semis réalisés dans de très bonnes conditions de sol en raison des faibles précipitations malgré le printemps tardif et froid

• Manque de précipitations entraînant une germination lente et une croissance limitée des plantes comparativement à la normale

• Retard de croissance constaté dans toutes les cultures en raison du manque d'eau. Première fauche de foin affectée par la sécheresse, déficit hydrique en mai et juin. Rendement et qualité anticipés inférieurs à la normale

• Repousse du foin et des pâturages difficile

• Plusieurs cas de vers gris recensés dans le secteur de Kamouraska

Pour en connaître davantage sur l'état des cultures des différentes productions couvertes par le Programme d'assurance récolte : www.fadq.qc.ca/salle-de-presse/bulletins-dinformation/etat-des-cultures/2020

«Ce bilan de mi-saison dresse un portrait de l'état des cultures de notre région. Pour les producteurs agricoles, le Programme d'assurance récolte est un outil de gestion des risques avantageux qui protège leurs productions lorsque dame Nature n'est pas au rendez-vous», a souligné Alain Proulx, directeur territorial.

La Financière agricole du Québec, c'est :

• Une relation d'affaires avec plus de 24 000 entreprises agricoles et forestières

• Une offre de produits et de services de qualité en financement, assurance et protection du revenu

• Des valeurs assurées s'élevant à 4,1 G$ et un portefeuille de garanties de prêts de 5,48 G$

• Une relève agricole au cœur de nos priorités : aide financière directe et adaptée à sa réalité

• Une équipe soucieuse des besoins de ses clients et des enjeux en agriculture