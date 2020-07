Sophie Deraspe réalisera Bête noire, la prochaine production originale de Séries Plus

Sophie Deraspe, dont le film Antigone a représenté le Canada dans la course pour l’Oscar du meilleur film étranger l’an dernier réalisera la prochaine production pour Série Plus pour Encore Télévision, Bête noire. La réalisatrice originaire de Rivière-du-Loup a également vu son dernier film rafler cinq prix Écrans canadiens et six récompenses au Gala Québec Cinéma, dont l’Iris du meilleur film.

Bête noire est une idée originale de Patrick Lowe et Annabelle Poisson, qui signent les six épisodes de 60 minutes. «Encore Télévision poursuit sa démarche créatrice en collaborant avec des talents émergents ; nous sommes emballés à l’idée de travailler avec Sophie Deraspe, qui signe sa première série télévisée. Et nous nous réjouissons de pouvoir mettre de l’avant la qualité de l’écriture de Patrick Lowe et Anabelle Poisson avec la précieuse collaboration des gens de Corus », déclare François Rozon, président chez Encore.



Bête noire présente les effets collatéraux d’un geste impardonnable commis par Jérémy, un adolescent de 16 ans. Avec l’aide de la psychiatre-coroner chargée de l’enquête, la mère de celui-ci tente de comprendre comment son fils, un garçon apparemment sans problème, a pu en arriver à commettre un acte haineux. Quel a été l’élément déclencheur de ce cauchemar? À quel moment tout a basculé? Ensemble, elles se donnent pour mission de percer le mystère de Jérémy.



«Dès le début du projet, la qualité des scénarios de Bête noire nous a enchantés. Je suis convaincue que Sophie Deraspe ajoutera beaucoup d’humanité à la réalisation. C’est un privilège de travailler avec Encore Télévision afin de mettre à l’écran une nouvelle série québécoise de haut calibre », affirme Julie Godon, directrice principale des chaînes spécialisées francophones chez Corus.



La distribution des acteurs de la série est présentement en cours et le tournage débutera dès que possible. Cette production bénéficie d’ailleurs des apports financiers du Fonds des Médias Canadiens, du Fonds Bell et du Fonds Québécor. La diffusion de Bête noire est prévue à Séries Plus l’année prochaine.