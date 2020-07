Le gouvernement du Québec en action pour les dessertes aériennes régionales

À la suite de la décision d'Air Canada de suspendre plusieurs de ses vols au Québec, le gouvernement du Québec met en place, dès ce jeudi 9 juillet, certaines mesures pour préserver la continuité des services aériens dans les régions touchées.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, annonce le prolongement du Programme d'aide pour le maintien des services aériens régionaux essentiels en période d'urgence sanitaire, doté d'un budget maximal de 40 M$ et déployé dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

De plus, le ministre annonce la formation d'un groupe d'intervention qui aura pour mandat d'identifier des pistes de solutions pour l'avenir des dessertes aériennes régionales. La première rencontre de ce groupe aura lieu le jeudi 16 juillet.

«Au cours des derniers jours, j'ai multiplié les rencontres avec les élus et les partenaires du milieu. Je peux vous affirmer que j'ai entendu leurs préoccupations et que votre gouvernement est en action pour maintenir les dessertes aériennes en région. Notre priorité est de trouver rapidement des moyens afin de permettre la reprise à court terme des liaisons suspendues», a déclaré François Bonnardel.

Le Programme d'aide pour le maintien des services aériens régionaux essentiels en période d'urgence sanitaire vise à soutenir les transporteurs afin qu'ils puissent offrir des services aériens essentiels dans les régions éloignées et isolées du Québec.

Le prolongement de ce programme est en vigueur jusqu'au 31 octobre 2020.

IMPLICATION DU GOUVERMENT SALUÉE

Les membres de la cellule de crise sur le transport aérien, regroupant l’Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ), le Conseil du patronat du Québec (CPQ), la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), le Réseau québécois des aéroports (RQA) et l’Union des municipalités du Québec (UMQ), accueillent favorablement la formation par le ministre des Transports, François Bonnardel, d'un groupe d’intervention sur le transport aérien régional.

Cette annonce répond à la vision qu’en avaient les membres de la cellule de crise depuis le jour 1, soit celle de réunir autour d’une même table les acteurs stratégiques permettant de préserver, pour les régions du Québec, un service essentiel, à court terme, et leur assurer un outil de développement économique indéniable, à plus long terme.

En effet, les membres de la cellule de crise se réjouissent que le gouvernement du Québec prenne les commandes et démontre son leadership afin d’identifier rapidement des solutions viables et pérennes pour desservir les régions qui font face à une rupture de service sans précédent. Les objectifs visés ainsi que l’échéancier très serré répondent aux demandes des organisations membres de la cellule de crise sur le transport aérien régional. Dès la semaine prochaine, les cinq membres fondateurs de la cellule intégreront le groupe d’intervention et participeront activement aux travaux avec l’ensemble des partenaires du milieu aérien.

Par ailleurs, les membres de la cellule saluent la décision du ministre de prolonger jusqu’au 31 octobre 2020 le Programme d’aide pour le maintien des services aériens régionaux essentiels en période d’urgence sanitaire, une demande maintes fois formulée par les régions.

Rappelons que le 2 juillet dernier, cinq organisations phares au Québec ont uni leur force pour créer une cellule de crise sur le transport aérien. Au cours des prochains jours, celle-ci complètera son mandat en rencontrant les transporteurs régionaux et les porteurs de projets.