Ouverture des lieux d’accueil touristiques à Kamouraska et La Pocatière

Depuis le mercredi 24 juin à 9 h, la Maison touristique régionale du Bas-Saint-Laurent (Maison du Kamouraska) située à La Pocatière et le bureau d'accueil à Kamouraska sont tous les deux ouverts aux personnes qui souhaitent avoir de l’information. Ces lieux d’accueil touristique offriront un service sans interruption 7 jours sur 7 entre 9 h et 17 h jusqu'au lundi 7 septembre inclusivement.

L'ouverture et la gestion des lieux se font selon les normes édictées dans le guide d'application des mesures de sécurité sanitaire de l'industrie touristique pour les bureaux d'information touristique et les bureaux d’accueil. En respectant les règles de distanciation physique et sanitaires, il sera possible pour la population et les touristes de trouver réponses à leurs questions, en plus de se procurer la documentation touristique nécessaire sur le Kamouraska et le Bas-Saint-Laurent.

Par ailleurs, mentionnons que le guide touristique du Kamouraska 2020 peut être consulté en format PDF sur le site www.tourismekamouraska.com en cliquant sur le lien : http://www.tourismekamouraska.com/pdf/guide_kamouraska_2020.pdf

La version papier du guide sera également disponible au début du mois de juillet à la Maison touristique régionale et au bureau d'accueil à Kamouraska. Suivra par la suite la distribution des copies auprès des membres de Promotion Kamouraska.

Quant au bureau d'information touristique situé à Saint-Pascal, sa cohabitation avec les services de la SAAQ rend, malheureusement, l'application des règles de distanciation physique et sanitaires difficile. À cet égard le service d'information touristique avec un préposé ne pourra être dispensé cet été. Toutefois, des mesures seront mises en place au cours des prochains jours, afin d'offrir un minimum de service d'information aux visiteurs et à la population qui y feront un arrêt.

Finalement, pour les membres de Promotion Kamouraska qui le souhaitent, il est possible de venir porter à la Maison touristique régionale de La Pocatière un encart ou un dépliant. Deux vitrines permettent de présenter l'offre touristique du Kamouraska aux visiteurs. Le bureau d'accueil de Kamouraska souhaite également recevoir de la documentation publicitaire papier afin de pouvoir également la distribuer.