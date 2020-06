La piscine à l’eau de mer de Notre-Dame-du-Portage ouvrira ses portes cet été

La municipalité de Notre-Dame-du-Portage annonce que sa piscine à l’eau de mer sera prête à accueillir les baigneurs et les nageurs dès le 23 juin prochain, avec une capacité d’accueil réduite en respect des exigences sanitaires en vigueur et des mesures de distanciation physique.

Un maximum de 40 baigneurs par bain libre pourront la fréquenter et 20 nageurs pourront être accueillis lors des longueurs matinales. Afin d’assurer le respect de cette capacité d’accueil réduite, les utilisateurs devront réserver leur plage horaire, à raison de blocs d’une durée maximale de deux heures, à l’aide d’une nouvelle plateforme de réservation ajoutée au site Internet de la Municipalité, sous l’onglet «piscine municipale». La réservation par téléphone sera également possible durant les heures d’ouverture du bureau municipal, soit du lundi au jeudi entre 9h et 16 h 30, et le vendredi entre 9 h et 12 h.

Outre le processus de réservation, de nouvelles normes sanitaires feront leur entrée à l’été 2020, dont voici les faits saillants :

Les utilisateurs sont fortement invités à se présenter en maillot (les vestiaires ne serviront qu’à retirer vêtements et accessoires non nécessaires à la baignade);

Aucun effet personnel ne doit être laissé aux vestiaires. Les utilisateurs sont invités à utiliser un sac pour y conserver leurs effets personnels en bordure de la piscine;

La distanciation physique recommandée par la santé publique étant en vigueur est obligatoire, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la piscine;

La limite d’une seule et même chaise par baigneur est imposée, pour éviter tout risque de propagation;

Le prêt de matériel de baignade, tels que les casques de bain et les équipements non essentiels, n’est pas permis. Seul le prêt de veste de flottaison individuelle est autorisé.

Les réservations seront accessibles à compter du vendredi 19 juin, via le site Internet de la Municipalité. Consultez l’onglet « piscine municipale» pour plus d’information.