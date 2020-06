Faire du bien aux quatre coins de l’Est-du-Québec dans un grand mouvement de solidarité régionale

Après un printemps tourmenté, l’Association du cancer de l’Est du Québec invite les Québécois à embarquer en toute sécurité dans un grand mouvement de solidarité régionale : Ici, on a le don d’aider! L’Association donne la possibilité de passer du temps en plein air en s’inscrivant à Ton Défi Vélo Plein Air ou à La marche de chez toi de l’Est-du-Québec, ou encore en organisant un événement J’embrasse la cause. En s’unissant, il est possible faire du bien à toutes les personnes de la région qui traversent un épisode de cancer.



En raison de la pandémie, les activités proposées ont été transformées de manière à permettre le respect de la distanciation sociale et des autres mesures sanitaires en vigueur.



Ton Défi Vélo Plein Air



Sous la présidence d’honneur de Pierre Blier, huissier de justice, le comité organisateur du 22e Défi Vélo Plein Air convie une édition spéciale de sa populaire activité cycliste. Plus accessible que jamais, Ton Défi Vélo Plein Air aura lieu en juillet 2020. Il est possible de choisir librement un parcours en fixant un défi selon le nombre de kilomètres ou de minutes souhaités.



La marche de chez toi de la Fondation québécoise du cancer, en partenariat avec l’Association du cancer de l’Est du Québec



Cette année, tous les citoyens de la région, jeunes et moins jeunes, peuvent participer à La marche de chez toi dans l’Est-du-Québec en choisissant l’itinéraire et le moment qui leur conviennent le mieux (entre le 10 juin et le 24 octobre 2020), dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Que ce soit pour rendre un hommage à des personnes décédées ou pour témoigner un appui tangible à ceux qui traversent ou ont traversé l’épreuve du cancer, faites partie de ce grand mouvement de solidarité! En solo ou en équipe, un défi peut être fixé en déterminant un nombre de minutes ou de kilomètres de marche, tenant compte de l’horaire et du parcours choisis.



Ton événement J’embrasse la cause



Après 14 années d’émotion, de générosité et de solidarité, le Défi Têtes à prix de l’Association du cancer de l’Est du Québec fait désormais place à une nouvelle activité qui offre encore plus de possibilités aux gens qui souhaitent récolter des dons pour venir en aide aux personnes touchées par le cancer.

J’embrasse la cause, c’est 1001 façons de soutenir la communauté de la région. Il est possible de se raser les cheveux, mettre sur pied un spectacle de talents amateurs, organiser une activité sportive ou un souper à thème pour soutenir l’Association dans la réalisation de sa mission.



En solo ou en famille, visitez www.icionaledondaider.org pour choisir une ou plusieurs façons d’aider l’Association et les personnes qui bénéficient de ses services. Inscrivez-vous, récoltez des dons et relevez le défi à votre manière, à l’endroit et au moment de votre choix. Pas de frais d’inscription!

Votre impact positif dans la vie des personnes atteintes de cancer et leurs proches dans l’Est-du-Québec

Les dons récoltés seront versés à l’Association du cancer de l’Est du Québec et contribueront directement au mieux-être des personnes touchées par le cancer, partout au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Les besoins sont grands et la solidarité est indispensable.