Le plus gros arbre de Témiscouata-sur-le-Lac abattu

Voir la galerie de photos

Un peuplier deltoïde presque centenaire de la rue Commerciale Sud, il a été planté en 1922 par Omer Bergeron, a été abattu la semaine dernière à Témiscouata-sur-le-Lac. Ce géant, dont le diamètre atteignait 2,44 mètres (8 pieds), a été mis à terre en raison du danger qu'il représentait.

Une expertise a été réalisée conjointement entre les propriétaires de l'immeuble à logements et de la municipalité qui a démontré la dangerosité de l'arbre. «Il perdait quotidiennement des branches et comme il est situé en bordure de la rue, de la plage et du camping, les risques étaient trop importants», souligne Marie-Lyne Michaud , copropriétaire de l'immeuble.

Pas moins de quatre jours de coupe ont été nécessaires, soit lundi, mardi, vendredi et samedi. À elles seules, explique Mme Michaud, les trois principales branches pèsent près de 10 000 kilos (22 000 livres). On s’en doute, une grue a été utilisée pour l’abattage et la rue a été fermée à la circulation.

Selon Mme Michaud, l'abre était non seulement le plus gros arbre de Témiscouata-sur-le-Lac et même du Témiscouata, mais sans doute l'un des plus gros du Québec.

Quant à la souche, longue de 4,9 mètres (16 pieds) et d’un diamètre de 2,44 mètres (8 pieds), Marie-Lyne Michaud souhaite lui procurer une deuxième vie. «Que ce soit un artiste, un artisan du bois, pour un projet artistique cette immense pièce de bois à beaucoup à offrir.

Toute personne intéressée peut communiquer avec Mme Michaud par courriel à l’adresse suivante : [email protected]