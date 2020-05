L’association libérale de la circonscription félicite la nouvelle cheffe

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’association libérale de Rivière-du-Loup – Témiscouata – Les Basques accueille la nouvelle cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade. L’association libérale locale est très heureuse d’amorcer cette nouvelle étape de la reconstruction du Parti aux côtés de la première femme à être à la direction du PLQ.

Par son approche dynamique, son leadership rassembleur et participatif, centré sur l’apport des militants libéraux de toutes les régions, Mme Anglade permettra au Parti libéral du Québec de se projeter vers l’avenir avec confiance et ambition pour la région.

En effet, au cours de la dernière année, Dominique Anglade a rencontré les militants de partout au Québec lors de sa campagne à la chefferie. «C’est grâce à eux, avec leurs idées et conseils qu’elle a construit sa plateforme de campagne à la chefferie, pour bâtir le Québec de demain. La réflexion se poursuit. Maintenant élue, elle a affirmé à plusieurs reprises que sa priorité reste la même : consulter les militants libéraux et les Québécois, travailler avec eux et pour eux», a-t-on indiqué.

«L’association libérale de Rivière-du-Loup – Témiscouata – Les Basques souhaite également participer activement à l’élaboration de la Charte des Régions, engagement phare de la plateforme de Mme Anglade, visant à assurer une meilleure représentation de toutes les régions du Québec», a déclaré la présidente de l’association libérale de Rivière-du-Loup – Témiscouata - Les Basques, Sophie Sirois.