Hommage aux patriotes d’hier et aujourd’hui

Aujourd’hui, Journée nationale des patriotes de 2020, c’est l’occasion de se rappeler le sacrifice de ces gens qui ont contribué à maintenir qui nous sommes: une société francophone, dernier rempart de cette culture en Amérique du Nord. Ils se sont aussi battus pour la liberté et la démocratie.

Devant l’église de Saint-Eustache, prise d’assaut par les troupes anglaises en 1837 et où de nombreux patriotes ont péri, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a insisté sur les valeurs de ces héros qui se sont manifestées tout le long notre histoire, «des explorateurs aux premiers colons qui ont occupé le sol de la Nouvelle-France jusqu’aux grands penseurs de la Révolution tranquille, qui ont consacré leur vie entière à faire apparaitre une nation québécoise.»

Pour sa part, le député fédéral de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, profite de l’occasion pour saluer ceux qui mettent en œuvre de nos jours les valeurs de courage et de don de soi des patriotes. «Tous ceux et celles qui aujourd’hui affrontent la COVID-19 pour soutenir leurs semblables méritent notre respect. Médecins, infirmières et infirmiers, préposés, bénévoles qui donnent de leur temps pour accompagner les malades, tous, à votre façon, vous êtes nos patriotes québécois du XXIe siècle.»

En cette journée spéciale instaurée en 2002 par un grand patriote, le regretté Bernard Landry, le député Blanchette-Joncas invite tous ses concitoyens et concitoyennes à reconnaitre ces valeurs, ceux qui les reprennent et à les perpétuer à leur tour.