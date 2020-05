L’opération d’uniformisation des limites de vitesse s’amorce à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup amorcera ce 19 mai l’uniformisation des limites de vitesse sur le territoire. Annoncé l’automne dernier, le chantier vise l’amélioration de la sécurité routière en instaurant une logique d’application de la vitesse dans les rues. L’opération se poursuivra jusqu’en aout et la vigilance des automobilistes est sollicitée tout au long de celle-ci.

Au cours de la dernière année, le Service technique et de l’environnement a planché sur une révision et une refonte complète des limites de vitesse. Selon le ministère des Transports, les municipalités ont intérêt à les uniformiser sur leur territoire, à hiérarchiser les rues entre elles et à minimiser les zones à 30 km/h, afin d’augmenter la cohérence des limites affichées et ainsi renforcer leur respect. D’ailleurs, la cote de crédibilité de la signalisation louperivoise augmentera de plus de 30 % selon les normes ministérielles au terme de l’opération.

Les automobilistes sont invités à demeurer vigilants ces prochains mois, alors que près du 2/3 du territoire connaitra une modification de vitesse. Bien que le plan soit déjà officiellement adopté par le conseil municipal, c’est la signalisation en place qui fait foi de la vitesse applicable sur le terrain. Tout au long des prochains mois, les citoyens et automobilistes verront donc évoluer la signalisation et devront se conformer à la vitesse affichée dès l’apparition des nouveaux panneaux.

Dans les deux prochaines semaines, les équipes de travail commenceront par les artères principales et collectrices. Peu de changements sont à noter sur leur limite, on procèdera plutôt à la mise aux normes de la signalisation. Puis, selon la température et l’évolution du chantier, la véritable opération de modification des limites s’amorcera en juin dans le secteur de Saint-Patrice, pour se déplacer ensuite à Saint-Ludger en juillet puis Saint-François vers le mois d’aout. C’est également vers la fin de l’été que seront installés des panneaux hybrides dans les zones scolaires.

Le plan d’uniformisation prévoit généralement que les rues principales et collectrices soient limitées à 50 km/h (ou plus, en périphérie de la zone urbanisée), les rues locales à 40 km/h et les secteurs scolaires à 30 km/h, en tout temps ou seulement pendant les heures scolaires selon les aménagements du secteur. La présentation citoyenne ainsi que les plans avant et après sont disponibles au VilleRDL.ca sous «Ville» puis «Présentations publiques».