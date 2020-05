Bernard Généreux et l’UPA développent une initiative pour soutenir les agriculteurs

Pour soutenir les agriculteurs et agricultrices du comté, une entente a été conclue entre la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent et le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux.

Depuis les dernières semaines, les échanges entre la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent et M. Généreux sont nombreux. Désirant continuer de porter les préoccupations des agriculteurs de son comté à Ottawa et afin de l’outiller dans l’exercice de ses fonctions parlementaires, Bernard Généreux a proposé à la Fédération de l’UPA du Bas-St-Laurent un projet visant à travailler de concert avec les travailleurs de rangs.

«Ces derniers sont bien placés pour connaître les situations vécues par les agriculteurs et leur travail facilite l’identification des solutions. Par notre entente, ils m’informeront des besoins spécifiques des agriculteurs et je pourrai ensuite les porter au Parlement et faire des représentations en conséquence. Notre collaboration réciproque bénéficiera à tous», a mentionné M. Généreux.

Selon Gilbert Marquis, président de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, le travailleur de rang est une clé maitresse pour le soutien de la santé psychologique de nos producteurs et productrices agricoles. Il agit en prévention tout en facilitant les interventions : brise l’isolement des personnes en situation d’aide!

Devant la pertinence de l’initiative, M. Généreux et la Fédération ont proposé aux députés bloquistes de l’Est de dupliquer l’entente dans leur comté aussi. «Nous recevons souvent des demandes de producteurs et de familles agricoles. Ce travail concerté vient ajouter à ce qui se fait déjà pour aider le secteur agricole et permettra aux agriculteurs non seulement d’être mieux accompagnés mais aussi d’être davantage soutenus», a terminé M. Généreux.