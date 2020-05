Dévoilement des lauréats du 45e Gala des réussites du Cégep de Rivière-du-Loup

Le Cégep de Rivière-du-Loup a dévoilé le 13 mai sur sa page Facebook les lauréates et les lauréats du 45e Gala des réussites présenté par la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup. Cette soirée très attendue qui rend hommage à la persévérance, les réussites individuelles et l’engagement des finissants du Cégep a malheureusement dû être annulée en raison du contexte actuel de pandémie.

Le Cégep est cependant fier d’avoir pu maintenir la remise de ces bourses et remercie d’ailleurs toutes les entreprises qui ont réitéré leur soutien malgré le contexte économique difficile.

Valérie Dollo, originaire de Rivière-du-Loup et étudiante en Sciences de la nature, profil international (Baccalauréat international), a reçu la bourse Excellence dont les donateurs sont la Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup et Viandes duBreton. La jeune femme a également mérité la Médaille académique du Gouverneur général du Canada pour les meilleurs résultats scolaires, tous programmes confondus, et la bourse l’accompagnant de la part de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup.

La bourse Réussite et engagement communautaire a été attribuée à Étienne Lajoie-Asselin, étudiant en Sciences de la nature. Également originaire de Rivière-du-Loup, il a reçu sa bourse de la part de la Fondation des œuvres du Foyer de Rivière-du-Loup.

Le prix d’Athlète féminine par excellence est allé à Aurélie Dufresne de Rivière-du-Loup, étudiante en Sciences de la nature. Elle pratique le crosscountry. Sa bourse lui a été offerte par la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup.

L’Athlète masculin par excellence est Elliot Bérubé, étudiant en Sciences humaines. Lui également est originaire de Rivière-du-Loup et est un adepte de crosscountry. Le donateur de la bourse est Les restaurants Dubillard McDonald’s.

Le prix Hercule a été remis à Joannie Bernier qui étudie en Design d’intérieur. Elle est originaire de Rivière-du-Loup et a reçu sa bourse de la part de l’entreprise Premier Tech.

Toute la communauté collégiale tient à féliciter les lauréates et les lauréats. On peut consulter la liste complète au www.facebook.com/cegeprdl

Le Cégep a de plus profité de cette 45e édition pour présenter une nouvelle image et un nouveau nom : le Gala des réussites remplace maintenant la Soirée du mérite étudiant. «Avec ce nouveau nom et une image revampée, nous souhaitons souligner l’excellence, mais également les réussites individuelles de nos étudiants lors de leur parcours collégial. C’est important pour nous de saluer le travail, les efforts, les différentes formes de conciliation ainsi que l’implication de nos étudiants qui se retrouveront sur le marché du travail ou à l’université d’ici quelques mois» souligne René Gingras, directeur général du Cégep.