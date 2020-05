Berce du Caucase et berce sphondyle : la lutte se poursuit

Le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent investit 60 000 $ pour lutter contre la berce du Caucase et la berce sphondyle pour les trois prochaines années. À cette somme s’ajoute un montant de 20 000 $ du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent pour l’été 2020, une contribution qui pourrait être reconduite en fonction des fonds disponibles. Ce financement permettra de poursuivre les actions de lutte et de contrôle entreprises dans la région depuis quatre ans.

La berce du Caucase et la berce sphondyle (commune) sont deux plantes exotiques très envahissantes dont la sève contient des toxines qui peuvent causer des brulures cutanées lorsque la peau est exposée au soleil. La berce du Caucase est présente dans la majorité des MRC du Bas-Saint-Laurent. Des actions de lutte et de contrôle sont réalisées chaque année, telles que l’arrachage des plants avec extraction de la racine et la coupe des fleurs avant que les graines ne soient relâchées. Ces actions portent fruit, car la berce du Caucase est de moins en moins présente dans la région, d’où l’importance de poursuivre les interventions.

Le mandat de lutte et de contrôle de la berce du Caucase est confié aux organismes de bassins versants (OVB) des territoires touchés. Si vous croyez apercevoir la berce du Caucase ou pour toute autre question relative à ce sujet, communiquez avec l’OVB le plus près de chez vous :

Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup : [email protected]

Organisme de bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent (de Trois-Pistoles à Matane) : [email protected]

Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean (Témiscouata) : [email protected]

Quant à la berce sphondyle, elle est présente dans la MRC de La Matapédia et se propage rapidement. L’OVB de Matapédia-Restigouche (OBVMR) s’occupe des actions de repérage et de lutte contre cette plante. Si vous croyez apercevoir de la berce sphondyle, communiquez avec l’OBVMR à l’adresse suivante : [email protected]

L'arrachage des plants avec extraction de la racine est une option efficace pour enrayer la berce. Toutefois, il faut procéder avec prudence en évitant tout contact avec la sève étant donné les risques associés aux brulures de la peau. Il est important que le travail soit réalisé en toute sécurité avec des équipements de protection. Le personnel des OBV est formé pour réaliser ce travail de façon efficace et sécuritaire. Celui-ci est également habilité à distinguer les berces du Caucase et sphondyle de la berce laineuse, une plante indigène du Québec qui est similaire aux deux autres, mais pour laquelle aucune action d’éradication n’est requise. Les OBV commencent leurs actions de lutte dès le mois de mai et sont disponibles pour répondre aux citoyens.