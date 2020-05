Une aide fédérale insuffisante pour les ainés, selon l’AQDR

Le président de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, région de Rivière-du-Loup, René Bélanger estime que l’aide fédérale pour les ainés, annoncée par le premier ministre Justin Trudeau, est insuffisante.

«Bien sûr c’est un cadeau aux personnes âgées, admissibles à la pension de la Sécurité de la vieillesse, mais c’est une seule fois. Est-ce suffisant? Je pense que non. Le cout de la vie augmente présentement», a mentionné M. Bélanger. «C’est un premier pas dans la bonne direction mais nettement insuffisant», a aussi affirmé la présidente de l’AQDR Québec, Judith Gagnon.

Le gouvernement du Canada alloue donc un montant unique et non imposable de 300 $ pour les ainés de 65 ans et plus, admissibles à la pension de la Sécurité de la vieillesse avec l’ajout d’un montant de 200 $ supplémentaires pour les ainés qui reçoivent le Supplément de revenu garanti offert aux plus pauvres d’entre eux.

Les deux porte-paroles partagent aussi une autre avenue pour soutenir davantage les ainés financièrement. «L’argent n’aurait-il pas été mieux investi dans la réalisation d’une promesse électorale du Parti libéral d’augmenter les prestations de sécurité de vieillesse pour les 65 ans et plus surtout en ce temps de crise», a soutenu Mme Gagnon. «On était rendu là, une augmentation des prestations. D’ailleurs plusieurs organismes de défense des ainés le demandent», a souligné M. Bélanger.

DIVISION À L’AQDR

Concernant l’importante division au sein du conseil d’administration provincial de l’AQDR, le président de la section de Rivière-du-Loup, qui a donné sa démission récemment au même titre que sept autres membres sur un total de 11, a mentionné que la problématique reste entière. «Une rencontre virtuelle a été convoquée pour la semaine prochaine afin de créer un comité provisoire», a indiqué René Bélanger, une invitation provenant des représentants de la région de Montréal au cœur même de la division.

«Je n’y serai pas, ce sont les gens de Montréal qui vont prendre le leadership», a lancé le président de la section de Rivière-du-Loup qui avait déjà annoncé qu’il ne siégerait plus sur un CA provincial, son dernier mandat devait se terminer en juin. «L’organisation vit une grande fracture et le risque d’éclatement du Mouvement est énorme. Il n’est plus possible de continuer dans ces circonstances. Le climat est pénible et les positions se sont durcies», avait pour sa part affirmé la présidente de l’AQDR Québec. Loin de se rétablir, les relations entre les représentants de différentes régions du Québec et ceux de la grande métropole semblent toujours aussi mauvaises.

La section louperivoise de l’AQDR compte environ 450 membres. Elle continuera ses activités quand la pandémie COVID-19 se sera atténuée et que le gouvernement du Québec le permettra. Les sections AQDR sont des compagnies sans but lucratif autonomes et sont totalement responsables de leur financement. René Bélanger continue de s’impliquer à titre de président de l’AQDR secteur Rivière-du-Loup.