Le BSG mineur ramassera les contenants consignés à l’écocentre

Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata, en collaboration avec la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata (RIDT), mettra en place un système de collecte de contenants consignés.

Le BSG mineur du Témiscouata récolte déjà des contenants consignés pour financer une partie de ses activités et dans un souci de protéger l’environnement. Or, avec la pandémie actuelle, de plus en plus de gens veulent disposer adéquatement de leurs contenants consignés et notamment libérer leur cabanon bondé avant que la situation ne se rétablisse.

La RIDT offrira donc à la population de venir porter leurs contenants consignés à l’écocentre de Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano) selon les heures d’ouvertures habituelles, c’est-à-dire les mardis, vendredis et samedis de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, ainsi que les jeudis de 13h à 16h. Les contenants consignés récoltés seront remis au BSG mineur du Témiscouata. D’ailleurs, un autre organisme au Transcontinental profite déjà de cette collaboration à l’écocentre de Pohénégamook.

«Le BSG mineur du Témiscouata invite la population à venir porter leurs contenants consignés en grand nombre, car il sera notamment plus difficile de tenir des activités de financement au cours des prochains mois. De plus, au nom de notre organisation, j’aimerais remercier la RIDT pour leur précieuse collaboration», a souligné le président du BSG mineur du Témiscouata et coordonnateur du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano, Alain Dugas.