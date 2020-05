Reprise progressive des chantiers routiers au Bas-Saint-Laurent

Depuis ce matin, les chantiers routiers de la région du Bas-Saint-Laurent peuvent progressivement reprendre leurs activités. Pour chaque chantier qui démarre, les mesures de santé publique ainsi que les recommandations de la CNESST seront mises en application afin de garantir la sécurité des travailleuses et travailleurs.



Plus spécifiquement pour la région du Bas-Saint-Laurent, les chantiers suivants débuteront dans la semaine du 11 mai:

Travaux de construction de l’autoroute 85 entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha!;

Travaux d’asphaltage sur la route 230 à La Pocatière;

Travaux d’asphaltage sur la route 230 à Saint-Pascal.



Ces projets font partie des investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2020-2022 pour le Bas-Saint-Laurent annoncés en février dernier, et ils contribuent à la relance économique du Québec à la suite du ralentissement occasionné par la pandémie de la COVID-19.

Durant la pandémie, le ministère des Transports (MTQ) poursuit ses opérations tout en demeurant en veille active et en suivant en continu l’évolution de la situation.

Pendant toute la durée des travaux, les consignes et directives de santé publique seront rigoureusement respectées et des mesures d’hygiène, de santé et de sécurité seront mises en place.

La mission du MTQ demeure en tout temps d’assurer, sur tout le territoire, la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement du Québec.