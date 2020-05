Le NM Trans Saint-Laurent débutera sa saison le 18 mai

L’équipage du NM Trans Saint-Laurent souhaite informer la population que la Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon débutera officiellement sa saison le lundi 18 mai prochain.

Pour cette première semaine, le NM Trans Saint-Laurent sera en service du lundi au vendredi et effectuera une seule traversée quotidienne de chacune des rives, soit à 8 h de Rivière-du-Loup et à 10 h de Saint-Siméon. Il n’y aura aucune traversée les samedis et dimanches.

À partir du 24 mai, et pour une période indéterminée, il n’y aura pas de traversée les mardis et mercredis. Cependant, des départs s’ajouteront le samedi à 8 h de Rivière-du-Loup et à 10 h de Saint-Siméon, ainsi que le dimanche à 13 h 30 de Rivière-du-Loup et à 15 h, de Saint-Siméon. D’autres départs pourraient s’ajouter subséquemment.

Dans un souci de sécurité auprès de sa clientèle et de ses travailleurs relativement à la pandémie actuelle, l’équipage a instauré de nouvelles procédures sanitaires pour les traverses au départ de Rivière-du-Loup et de Saint-Siméon.

«Nous inviterons nos passagers à conserver le 2 mètres de distanciation sociale, lorsque possible, de même qu’à porter un masque sur le navire. Nous comptons sur la collaboration habituelle de nos clients afin de faire de ce retour graduel à nos activités un véritable succès», mentionne Marco Ouellet, capitaine et directeur général.

Outre l’ajout de mesures de désinfection fréquente afin d’enrayer la propagation du virus, il est à noter que le service de restauration sera suspendu jusqu’à nouvel ordre; toutefois des bouteilles d’eau seront disponibles sur demande. Par ailleurs, les clients seront invités à payer par carte de crédit ou par carte de débit, l’argent comptant n’étant plus accepté comme mode de paiement pour les traverses tarifées.

Finalement, Transports Canada ayant adapté l’encadrement de cette pratique au contexte de la COVID-19, les passagers qui le désirent pourront demeurer dans leur véhicule durant la traversée. Cette mesure s’ajoute aux efforts déployés afin de limiter les contacts à la fois avec les autres clients et les membres du personnel. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour s’assurer que les clients soient en sécurité à bord de leur véhicule. Par contre, l’équipage se réserve le droit d’interdire cette autorisation spéciale lors de conditions météo défavorables.

Pour en savoir davantage sur l’ensemble des mesures mises de l’avant ou pour demeurer à l’affût des derniers développements, la population est invitée à consulter le site Web de la Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon de même que sa page Facebook.