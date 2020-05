Entraves sur la rue Fraser le 7 mai

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite aviser la population que la circulation sera entravée ce jeudi 7 mai sur la rue Fraser, entre les rues Joly et Saint-Pierre.

La fermeture permettra d’effectuer de nouveaux branchements de service vis-à-vis le 119, rue Fraser, situé tout juste au coin de la rue Joly. Les travaux commenceront dès 7 h et devraient se terminer pour la fin de la journée.

Le détour empruntera la rue Joly, le boulevard de l’Hôtel-de-Ville puis la rue Saint-Pierre. La circulation locale sera autorisée depuis l’intersection des rues Saint-Pierre et Fraser jusqu’aux limites des travaux, permettant notamment d’atteindre la rue des Saules et le secteur des rues des Ormes, des Frênes et des Peupliers.

La Ville remercie les citoyens de leur habituelle collaboration et les invite à redoubler de prudence aux abords du chantier.