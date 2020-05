Deux bénévoles au CHRGP honorés par le lieutenant-gouverneur

Deux membres de l’Association des bénévoles du CHRGP ont reçu un bel hommage. Marguerite Pelletier et Jean-Paul Saindon ont été décorés de la Médaille du lieutenant-gouverneur pour leur apport bénévole à la communauté et plus particulièrement au Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP).

En raison de la pandémie COVID-19, Mme Pelletier et M. Saindon ont reçu la médaille et le certificat par le courrier puisque la cérémonie officielle de remise par le lieutenant-gouverneur du Québec, J. Michel Doyon, a été annulée. Monique Roy, présidente de l’Association des bénévoles du CHRGP, a fait parvenir à Info Dimanche un aperçu de l’apport bénévole de ces deux personnes dans la communauté.

Marguerite Pelletier a épousé le bénévolat à l’Association des bénévoles du CHRGP de Rivière-du-Loup pendant 15 ans en faisant partie des services du bingo, de l’accompagnement des malades, de la bibliothèque et de la cantine. Mme Pelletier est très active au sein de l’Association et est toujours présente pour répondre aux différents besoins.

«Sa participation aux quêtes pour l’association des maladies du cœur, pour la capitation pendant 20 ans et pour les Sœurs Clarisses pendant au moins 5 ans témoigne bien qu’elle était une personne fiable et qui savait se rendre disponible», a souligné Mme Roy à son sujet. Mme Pelletier s’est également impliquée au niveau paroissial dans le mouvement des Cursillos pendant au moins 10 ans et à l’église de Saint-François-Xavier lors des cérémonies religieuses. Elle s’est aussi investie dans le Club de l’Âge d’Or pendant 10 ans comme directrice et dans le mouvement Scouts quand ses enfants y étaient actifs.

Pour sa part, Jean-Paul Saindon a été membre bénévole pendant plus de 15 ans au Centre hospitalier régional du Grand-Portage. Il fut notamment actif sur le conseil d’administration de l’Association pendant trois ans, impliqué dans le service de la cantine mobile pendant 15 ans et dans le service des fêtes annuelles pendant six ans.

En parallèle d’une carrière de 36 ans comme enseignant, M. Saindon s’est impliqué activement dans sa communauté dans divers organismes. «Il fut marguiller à la fabrique de Notre-Dame-du-Portage pour une période de 7 ans et impliqué dans cette paroisse pendant 15 ans. Il est un membre actif du Club Lions de Rivière-du-Loup depuis 2003 où il a cumulé plusieurs responsabilités comme président (1 an), secrétaire (6 ans) et responsable du protocole (2 ans)», a-t-on souligné à son intention.