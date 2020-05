Trousse repas de la Soupe à l’alphabet

La Maison de la famille du Témiscouata propose aux huit familles inscrites aux ateliers de cuisine de la Soupe à l’alphabet des trousses repas contenant ingrédients et instructions livrées aux résidences. Compte tenu de la situation actuelle, ces ateliers de cuisine parents-enfants offerts depuis deux ans ont dû être annulés et une toute nouvelle formule a été instaurée.

Les ateliers s'inspirent directement du projet Cuisi-mots présenté par la Fondation pour l'alphabétisation et offert l'an dernier dans les locaux des Cuisines Collectives des municipalités de Dégelis et de Biencourt. Cuisi-mots est un projet d'alphabétisation familiale qui valorise l'importance de savoir lire pour bien manger et entretenir de saines habitudes de vie. Le projet a tellement remporté de succès au Témiscouata, qu'on a cru bon de répéter l’exercice et de développer des ateliers du même genre appelés de la Soupe à l'alphabet.

Lors de ces ateliers avant la pandémie, les parents étaient invités, après les classes, à venir préparer le souper avec leurs enfants dans les locaux des Cuisines Collectives. On lit les recettes à haute voix, on passe du bon temps en famille, on échange sur la parentalité, l'école, la cuisine, on prend des trucs et on repart avec le repas. Trois organismes sont impliqués dans l'offre de services : la Maison de la famille du Témiscouata, les Cuisines Collectives de Dégelis et ABC des Portages, organisme d'alphabétisation.

À partir du 18 mai, les familles déjà inscrites recevront directement à la maison une boite de denrées et les instructions pour réaliser des recettes. Elles pourront regarder de courtes vidéos explicatives sur le site web de la Fondation pour l'alphabétisation au fondationalphabetisation.org. Les familles devront se prendre en photo durant la réalisation de leur repas. Les animatrices offriront du support via un groupe formé sur les médias sociaux. Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière du ministère de l'Éducation et de COSMOSS Témiscouata.