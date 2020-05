Le Relais pour la vie du Témiscouata annulé

La crise sanitaire engendrée par la COVID-19 a des répercussions partout dans le monde. Depuis plusieurs semaines, nous sommes confinés à la maison pour le maintien de notre vie et de celle des autres.

C’est dans le contexte actuel et dans les dernières mesures soulevées par le gouvernement concernant la distanciation sociale et les rassemblements, que le comité organisateur du Relais pour la vie du Témiscouata de la Société canadienne du cancer annonce l’annulation de son Relais pour la vie, qui devait avoir lieu le 13 juin 2020, au parc Clair Soleil, à Témiscouata-sur-le-Lac. Les gens peuvent donner à la cause en allant sur le site du relaispourlavie.ca. Même si les activités sont annulées, la recherche, elle, continue.

«Je tiens à remercier les membres du comité pour leur disponibilité et leur implication cette année pour la mise en place de différentes activités qui se sont réalisées et de celles que nous avons dû annuler. Également, je ne peux passer sous silence le travail de nos partenaires, nos collaborateurs, nos précieux commanditaires et sans oublier nos nombreux bénévoles qui sont présents chaque année. Le Relais pour la vie est une importante façon pour les gens de démontrer leur soutien à la cause du cancer. Merci de continuer à croire qu’ensemble nous sommes plus grands que le cancer», a mentionné Andréa Gagnon.

Le comité organisateur espère que le Relais pour la vie pourra avoir lieu en 2021.