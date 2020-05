Des gains pour le Québec obtenus par le Bloc Québécois

Des députés du Bloc Québécois ont profité du retour en Chambre, la semaine dernière, pour faire avancer plusieurs enjeux pour la population du Québec.

Pour les jeunes, le Bloc Québécois a obtenu un engagement du gouvernement pour que la nouvelle aide financière pour les étudiants soit ajustée afin de ne jamais pénaliser les personnes qui travaillent. «Le gouvernement a accepté notre demande afin qu’un étudiant ne perde pas l’ensemble de sa prestation s’il décide de travailler à temps plein. Ainsi, l’aide financière apportée devrait inciter les prestataires à chercher de l’emploi en toute circonstance», souligne le député fédéral de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas.

En ce qui concerne les personnes aînées, le Bloc Québécois réclamait un engagement du gouvernement pour mieux soutenir ces grands oubliés des programmes d’aide actuels, notamment par une augmentation de la pension de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti.

Jusqu’à tout récemment, Ottawa refusait de considérer une hausse de la pension de la Sécurité de vieillesse.

Dorénavant, il s’engage à l’évaluer. Il s’agit d’un pas dans la bonne direction et le Bloc Québécois continuera d’exiger des bonifications.

Enfin, à la demande du Bloc Québécois, le comité parlementaire de l’agriculture a redémarré pour permettre aux producteurs agricoles québécois de faire valoir leurs besoins dans le contexte de la pandémie. De plus, les bloquistes se sont entendus avec le gouvernement pour qu’un appui financier aux agriculteurs soit élargi aux autres secteurs de l’économie, afin qu’ils puissent embaucher, notamment des étudiants.

Pour le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, «la collaboration rapporte des gains, à la condition que nous demeurions vigilants. Cette fois-ci, les gains que nous avons décrochés entraîneront des impacts positifs importants pour les étudiants, les aînés et les agriculteurs. C’est notre travail qui a permis ces avancées et nous devons espérer que les Québécois s’y reconnaîtront».

«Il ne se passe pas une journée sans que je ne sois interpellé par des citoyennes et citoyens de Rimouski- Neigette – Témiscouata – Les Basques qui vivent des situations particulières et mon objectif, c’est de leur trouver des solutions. C’est pour eux qu’on travaille à Ottawa et si on peut réussir à les soutenir dans le contexte actuel comme on a réussi à le faire cette semaine, on va continuer de le faire, on est là pour ça», conclut Maxime Blanchette-Joncas.