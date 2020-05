COVID-19 : s’informer au bon endroit pour désengorger les lignes d’urgence

Les règles sur le confinement et la distanciation sociale soulèvent certains questionnements dans la population. Pour obtenir des réponses à leurs questions, les gens se tournent vers diverses sources d’information, mais parfois ce ne sont pas les bonnes. La MRC de Témiscouata a été avisée que les lignes d’urgence sont débordées d’appels. On invite donc les citoyens à se renseigner au bon endroit et à n’utiliser le 911 ainsi que le 310-4141 qu’aux fins d’appels d’urgence.

Chacun d’entre nous doit se conformer aux mesures de confinement et de distanciation physique, tout en s’assurant de bien comprendre les règles ainsi que les meilleures pratiques. Pour informer adéquatement la population, le gouvernement du Québec a mis en place le site web : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ et la ligne téléphonique sans frais : 1-877-644-4545 ou 1-800-361‑9596 pour les personnes malentendantes. Les gens peuvent y retrouver plusieurs réponses à leurs interrogations dans la foire aux questions, ainsi que dans les rubriques sur les consignes sanitaires et d’isolement, les déplacements entre les régions, les services et les activités prioritaires.

Le préfet de la MRC, Guylaine Sirois, précise : «Vous êtes plusieurs à vous questionner sur les situations pour lesquelles il est approprié de contacter ou non les lignes d’urgence dans le contexte de la pandémie. La Sûreté du Québec demande aux gens de les appeler seulement lorsqu’une intervention policière est nécessaire, pour dénoncer des rassemblements qui ne respectent pas la distanciation sociale de deux mètres ou pour signaler un commerce non essentiel toujours ouvert. Concernant les points de contrôle, ce sont les policiers sur place qui déterminent s’ils autorisent ou non le passage».

En ce temps de pandémie, les citoyens doivent faire un effort particulier pour préserver la capacité à répondre aux appels à l’aide. Les hommes et les femmes qui veillent à la sécurité des gens pendant cette période trouble ont un travail difficile à faire et il nous appartient à tous de les appuyer en s’informant aux bonnes sources.