L’Isle-Verte et Saint-Éloi auront accès à Internet résidentiel sans fil de Bell Canada

Le député Bernard Généreux se réjouit que Bell Canada augmente l’accessibilité à Internet dans les municipalités de L’Isle-Verte et Saint-Éloi. «Je suis très heureux de voir que les entreprises de télécommunications accélèrent leurs investissements chez nous», a mentionné le député fédéral.

«Être branché, particulièrement ces temps-ci, est primordial pour briser l’isolement et plus que jamais, les gens doivent avoir un accès équitable aux moyens de communication et ce, à travers tout le Canada. Nous continuerons à travailler en collaboration avec les compagnies de télécommunications pour que des investissements se fassent dans nos régions», a mentionné M. Généreux.

Plus précisément, Bell Canada accélère le déploiement du service Internet résidentiel sans fil en milieu rural au Québec et en Ontario. «Jusqu’à 137 000 foyers supplémentaires dans 180 communautés auront accès à une nouvelle option pour un Internet rapide et fiable avec des vitesses allant jusqu’à 25 Mbit/s», a-t-on précisé. Ce service Internet résidentiel sans fil offre des vitesses rapides, permettant de naviguer, partager, regarder des vidéos et télécharger de la musique.

Pour d’autres communautés de la région, Bell Canada parle de couverture étendue, également d’ici la fin du mois d’avril : Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Épiphane, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Saint-Clément, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Paul-de-la-Croix et Saint-Arsène.

«Vu la hausse de 40 % de l’utilisation du service Internet résidentiel sans fil au cours du dernier mois, la crise de la COVID-19 a clairement mis en évidence l’importance du service pour les clients dans les petites collectivités», a déclaré Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada.