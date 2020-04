Denis Tardif soutient des organismes offrant du soutien psychologique 

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, a annoncé l’octroi, ce lundi 27 avril, d’une somme totale de 10 000 $ à la Bouffée d’air du KRTB et au Centre de prévention suicide du KRTB. Ces deux montants de 5000 $ permettront d’aider ces organismes à mieux répondre aux besoins de la population.

«Depuis presque deux ans déjà, je souligne l’importance du tissu social. Je suis fier du travail des organismes communautaires de la circonscription qui répondent d`ailleurs rapidement aux besoins de la population», a déclaré Denis Tardif.

Rappelons que le budget discrétionnaire des députés avait été bonifié le 1er avril dernier par le gouvernement. Après quoi, toute l’équipe du bureau de Rivière-du-Loup a contacté les différents organismes pour connaître leurs besoins et le nombre de leurs actions. C’est avec ces informations que le député a choisi trois axes principaux pour l’aide aux organismes communautaires soit : le soutien alimentaire et l’accès aux denrées de base, les services d’hébergement des personnes victimes de violence conjugale et le soutien psychologique de la population.

«Nous devions d’abord nous assurer que les gens pouvaient manger à leur faim et que les familles avec des problèmes de violence pouvaient trouver un refuge convenable et accessible. C’est normal maintenant de s’occuper des gens en détresse vis-à-vis de la situation. Quel que soit son âge, son sexe ou sa situation. La crise touche tout le monde!», a ajouté le député.