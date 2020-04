Spécialisation en Écoéducation par la nature : début des cours en septembre

Après le succès de sa formation sur mesure en Écoéducation par la nature, Groupe Collegia–Cégep de Rivière-du-Loup a récemment reçu une bonne nouvelle : son programme a été officiellement reconnu comme une attestation de spécialisation créditée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

En effet, dès le 8 septembre prochain, plusieurs éducatrices et éducateurs à l’enfance, enseignantes et enseignants du primaire et intervenantes et intervenants auprès des clientèles préscolaire ou primaire, pourront suivre les cours de ce programme offert à temps partiel et principalement à distance; une formule favorable pour les personnes en emploi. Au total, sept cours permettront à ces professionnels d’acquérir une attestation d’études collégiales (AEC) tout en développant les compétences requises à l’intégration de l’écoresponsabilité et de la nature dans leurs pratiques quotidiennes.

Le programme d’Écoéducation par la nature intègre certains des mouvements pédagogiques actuels majeurs : entreprendre l’éducation au développement durable dès le préscolaire, contrer le trouble déficitaire de la nature et déployer des jardins d’enfants en forêt comme on le fait déjà au Danemark, en Norvège, en Suède, en Suisse et en Australie, entre autres. Le bienêtre de l’enfant et le développement de sa motricité globale, sa créativité ainsi que sa capacité de concentration sont mis de l’avant lors de cette formation.

Ce programme novateur, qui est principalement offert en ligne, comprend également trois fins de semaine de classe nature, d’une durée de 15 heures chacune, où les participantes auront l’opportunité de mettre en pratique les notions apprises dans les cours en gestion de risque, en réalisation d’activités en nature ou en écologie par exemple.

Les professionnels en éducation à l’enfance qui désirent ajouter une nouvelle corde à leur arc ont jusqu’au 5 juin 2020 pour signaler leur intérêt et s’inscrire à la prochaine cohorte. Deux séances d’information en ligne et gratuites auront lieu le mercredi 29 avril prochain à 14 h et 20 h. Pour y assister ou pour s’inscrire au programme, on peut contacter Groupe Collegia–Cégep de Rivière-du-Loup par courriel à l’adresse [email protected] ou consulter le www.collegia.qc.ca/ecoeducation-par-la-nature.