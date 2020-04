L’après pandémie pourrait être difficile financièrement pour plusieurs personnes

À l’ACEF du Grand-Portage, on s’occupe de gestion financière et de problèmes d’endettement auprès de personnes qui connaissent des difficultés à cet effet. Selon Sonia St-Pierre, coordonnatrice, la vague va frapper plus durement lorsque les mesures d’aide mises en place temporairement seront terminées.

Pour l’instant, la Prestation canadienne d’urgence, l’argent versé en lien avec la TPS et la bonification des allocations familiales permettent à plusieurs personnes de traverser cette période plus difficile financièrement. «Nous ne sommes pas davantage sollicités actuellement. L’après pandémie va être plus problématique, on s’attend à une augmentation», pense Mme St-Pierre.

L’intervenante conseille aux gens qui peuvent le faire de ne pas reporter des paiements en raison de la pandémie COVID-19. «Si leur situation le permet, c’est préférable de rencontrer ses obligations financières plutôt que de les reporter», indique-t-elle.

Quand les mesures d’aide gouvernementale seront du passé, il leur sera peut-être davantage difficile de faire face aux comptes courants comme le loyer, l’électricité, le téléphone, les prêts, les assurances, etc. Et quand cela se produira, en espérant que ce ne soit pas le cas, les gens devront se tourner vers leurs fournisseurs de services, leurs créanciers et leurs institutions financières pour espérer trouver des solutions.

En mode télétravail, les services sont maintenus par les membres de l’équipe de l’ACEF du Grand-Portage, par téléphone (418-867-8545) ou courriel ([email protected]). En plus de prodiguer des conseils sur le budget, ils peuvent guider des personnes pour remplir des formulaires ou des demandes de prestations. Leur clientèle est composée pour la majorité de personnes vivant seule, hommes et femmes. On y retrouve également plusieurs familles monoparentales.

«On a un budget en ligne pour aider les personnes à mieux planifier leurs finances personnelles, à court et long terme», a mentionné la coordonnatrice. L’outil Budget en ligne de l’ACEF du Grand-Portage (budgetenligne.net) est disponible gratuitement via son site web. Ce budget facile d’utilisation et adapté à tous les niveaux de revenus, vous offre la possibilité d’y inscrire vos prévisions, votre réalité budgétaire, le mouvement de vos liquidités, vos actifs et votre passif, ce qui en fait un outil complet. De plus, l’archivage de vos données et l’accès entièrement sécurisé vous permettront d’inscrire vos données en toute sécurité et de les conserver.