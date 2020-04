Acheter témiscouatain, une nécessité en temps de crise

Afin de soutenir les entreprises en cette période difficile de pandémie de la COVID-19, la MRC de Témiscouata invite les citoyens de la région à encourager les commerces d’ici en privilégiant l’achat local.

Les consignes de distanciation sociale instaurées par le gouvernement incitent les consommateurs à modifier leurs habitudes pour se procurer des produits tout en respectant les mesures de confinement décrétées. La livraison sans contact est devenue une solution judicieuse pour préserver la sécurité des gens et réduire les risques de propagation du virus. Plusieurs de nos entreprises ont emboîté le pas et offrent maintenant des services à domicile et la commande à distance. D’autres ont mis en place des mesures sanitaires pour protéger leur clientèle et leurs employés.

Dans le but d’aider les gens à s’y retrouver, la MRC a mis en ligne une carte des entreprises. Cet outil, accessible dans la section coronavirus de notre site Internet (www.mrctemiscouata.qc.ca), sera mis à jour et amélioré régulièrement.

La crise actuelle nous rappelle également la nécessité de prendre conscience de la provenance de nos produits et aliments. Acheter localement, permet de conserver nos entreprises et nos emplois, ce qui crée de la richesse pour notre milieu. En temps de crise, chaque petit geste compte.



L’achat local soude les communautés et permet de faire tourner l’économie de la région. Nos entrepreneurs mettent en valeur notre territoire, nos savoir-faire et nos richesses. Merci d’acheter au Témiscouata, car c’est investir dans notre avenir. C’est un geste de solidarité qui, d’un même élan, permet aux gens de bénéficier d’une vaste gamme de produits et de services de qualité», indique Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata.

Les gens peuvent consulter les plateformes numériques telles que Solution locale (www.solutionlocale.ca) ou le Panier Bleu (www.lepanierbleu.ca), qui permettent de s’approvisionner de manière sécuritaire et d'encourager les commerçants de chez nous.