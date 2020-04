Une distribution de chocolats unique pour Pâques 

La fête de Pâques est différente cette année pour de multiples raisons, mais cela ne veut pas dire que les enfants ne peuvent pas être émerveillés par un petit cadeau chocolaté. C’est avec cette réalité en tête que le Louperivois Jean-Philippe Cloutier et des amis ont organisé une distribution non conventionnelle de chocolats cette fin de semaine.

Armé de plusieurs boites de friandises, d’une caméra et d’un fidèle acolyte déguisé en gentil lapin de Pâques (David Falardeau), le réalisateur (et son équipe) a fait plaisir à de nombreux enfants de Rivière-du-Loup et Cacouna, samedi, en les surprenant avec des chocolats au pas de leur porte.

Les belles réactions des tout-petits, à la découverte de leur butin, ont ensuite été captées à la caméra et celles-ci ont permis la réalisation d’une petite vidéo qui fait chaud au cœur en plein confinement.

«C’est différent cette année pour les enfants à Pâques, alors je trouvais que c’était une bonne action, un beau geste à faire. C’était une façon d’apporter de la joie et du bonheur dans le cœur des enfants», a expliqué Jean-Philippe Cloutier, propriétaire d’Experia Productions.

Dimanche après-midi, à peine quelques heures après sa diffusion, la vidéo avait été vue près de 4000 fois sur les réseaux sociaux.

À ceux et celles qui doutent des précautions d’hygiène, ne craignez rien. La petite équipe s’est assurée de respecter toutes les mesures de prévention demandées par le gouvernement.

Joyeuses Pâques!