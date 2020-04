Rivière Trois-Pistoles: un paradis pour les kayakistes

Voir la galerie de photos

Dans les Basques, la rivière Trois-Pistoles est un joyau. Un joyau que l'on a tenté de harnacher au profit d'un barrage, un joyau au-dessus duquel on s'est suspendu pour la protéger. Mais trop souvent, la rivière est un joyau méconnu du reste du monde. Ça pourrait changer !

Parlez-en aux kayakistes de Québec Connection qui ont bravé la fameuse chute Brown dans le cadre de l'émission Expédition kayak, diffusé le jeudi à 21 h sur les ondes d'Unis TV. Le tournage a eu lieu l'an dernier, alors que la rivière était en pleine crue printanière. Une rivière que le groupe place au premier rang des rivières spectaculaires.

«Ça va devenir l'un des plus gros classiques dans les prochaines années. C'est comme la chute parfaite. L'objectif qu'on a en tête quand on explore une rivière et qu'on veut découvrir de quoi c'est exactement ça qu'on veut trouver et cette journée là, on l'a trouvé et ça fait le top 1», souligne le fondateur du groupe, Emrick Blanchette.

Dans le premier épisode diffusé jeudi, on suit un premier kayakiste caméra Go Pro vissée sur le casque, s'élancer dans la rivière, en aval de la chute. On voit poindre à l'horizon la passerelle, puis... c'est la chute ! 40 pieds de haute voltige. «C'est pour ça qu'on fait du kayak», lance le kayakiste rapidement suivi de ses comparses.

«Dans toutes les rivières que j'ai faites, j'ai jamais vu une chute aussi esthétique que ça, aussi clé en main, peu de conséquences, un jump de 40 pieds dans les airs, juste à la limite», lance un autre membre du groupe du haut de la passerelle.

«Selon moi, je pense que c'est l'une des plus belles chutes que l'on a au Québec (...) C'est juste du gros fun, c'est sur à 100 % qu'on ramène du monde ici», souligne un autre kayakiste du haut de la passerelle qui mène à la route verte au sud du Sault Mckenzie.

Rappelons que le projet de barrage de Grade Trois-Pistoles avait fait l'objet d'une vive opposition d'environnementalistes, soucieux des impacts d'une telle infrastructure et du peu de retombées économiques. Le potentiel touristique de la rivière semble aujourd'hui maintenant faire son lit chez les passionnés de kayak.

En cette ère de confinement et de distanciation sociale, la série qui débutait jeudi tombe particulièrement à point pour les amateurs de plein ai et de sensations fortes.

Pour visionner le premier épisode, cliquez : ICI